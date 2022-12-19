Новогодний городок обустроили в Железнодорожном районе Хабаровска

Новогодний городок открылся в Железнодорожном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Новогодний городок открыли в Железнодорожном районе Хабаровска перед Домом культуры в поселке имени Горького. Территорию украсили и организовали празднично-игровую программу для школьников микрорайона. Дети водили хороводы вокруг установленной елки, участвовали в интеллектуальных конкурсах и эстафетах, пели новогодние песни. Развлекали ребят Дед Мороз и Снегурочка.

- Все получили массу позитивных эмоций. В конце праздника дети произнесли заклинание: «Раз, два, три - елочка, гори!» Когда гирлянды зажглись, ребята спели песенку «В лесу родилась елочка» и закружились в хороводе, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.

Напомним, что ранее в мэрии Хабаровска сказали, что такие городки появятся в каждом районе города. Вместо фейерверка, который в этом году отменили, жители краевой столицы вместе с детьми смогут встретить Новый год рядом с домом.

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