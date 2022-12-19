Жители Хабаровского края могут обратиться к власти через портал «Голос27» Фото: Василий Вахрин

На портале «Голос27» жители Хабаровского края могут оставить обращения к органам власти, чтобы в короткие сроки решить возникшие проблемы. С начала 2022 года было подано около 10 тысяч сообщений. Больше всего вопросов касалось сферы ЖКХ и состояния дорог. Всего на портале создано 120 категорий, по которым можно подать обращение.

- На сервисе можно напрямую обратиться в исполнительные органы и учреждения, чтобы быстро получить ответы. В режиме реального времени можно отслеживать этапы рассмотрения вопроса, узнавать о принятых мерах в личном кабинете, - рассказали в минцифры Хабаровского края.

«Голос27» был запущен в 2013 году. За это время подано почти 45 тысяч обращений. 97% из них уже решены.

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