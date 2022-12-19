Заболевание предстательной железы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодняшний день в урологии выделяют три основных заболевания предстательной железы:

- Простатит - воспаление тканей предстательной железы;

- Аденома или доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - патологическое разрастание тканей простаты, которое носит доброкачественный характер;

- Рак простаты - очень серьезное и распространенное заболевание, которое может привести к смертельному исходу, если не заниматься его лечением.

Вопрос своевременной диагностики своего здоровья и профилактики обязателен для всех мужчин.

Врачи давно подметили, что, к сожалению, мужчины менее ответственно подходят к своему здоровью, отмахиваются на предложения обратиться к врачу, поскольку привыкли жить в парадигме «мужчина сильный и не жалуется», «на мужчине держится вся семья, нет времени болеть».

К сожалению, такой подход к здоровью сильно способствует появлению частых случаев тяжелого течения заболевания.

В рамках проекта «Мы здоровый край» совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края были разработаны онлайн-тесты, чтобы каждый мужчина смог дистанционно (а значит самостоятельно и быстро) оценить - какой у него риск заболевания предстательной железы.

Предлагаем вам пройти тест по ссылке.

Итак, вы прошли тест. И что же делать, если онлайн-тест показал превышение средних показателей и высокий риск развития заболевания?

Лучше всего, не откладывая, обращаться к специализированному специалисту - урологу, по месту жительства для сдачи анализов и дальнейшей консультации.

Проект «Мы здоровый край» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского края.