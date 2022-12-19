Холодную воду отключили в Железнодорожном районе Хабаровска 19 декабря
Фото: Администрация Хабаровска
В Железнодорожном районе ведутся работы по восстановлению водоснабжения в нескольких домах. Без воды остались жители адресов:
- Карла Маркса, 117,135,133,143 А, Б, В, Г;
- переулок Антенный, 3;
- улица Антенная, 1.
На месте уже работает аварийная служба. Когда дадут холодную воду, пока неясно. Хабаровчанам обещают решить проблему в кратчайшие сроки.
Напомним, что еще одна авария на водопроводе произошла 18 декабря в Индустриальном районе. На территории школы «Первые шаги» подрядчики повредили трубы, из-за чего огромная территория была залита водой. По факту течи прокуратура организовала проверку.
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