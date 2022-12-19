Холодную воду отключили в Железнодорожном районе Хабаровска 19 декабря Фото: Администрация Хабаровска

В Железнодорожном районе ведутся работы по восстановлению водоснабжения в нескольких домах. Без воды остались жители адресов:

- Карла Маркса, 117,135,133,143 А, Б, В, Г;

- переулок Антенный, 3;

- улица Антенная, 1.

На месте уже работает аварийная служба. Когда дадут холодную воду, пока неясно. Хабаровчанам обещают решить проблему в кратчайшие сроки.

Напомним, что еще одна авария на водопроводе произошла 18 декабря в Индустриальном районе. На территории школы «Первые шаги» подрядчики повредили трубы, из-за чего огромная территория была залита водой. По факту течи прокуратура организовала проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.