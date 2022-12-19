Первые ледовые переправы открыты в двух районах Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы. Их организовали в двух северных районах - Аяно-Майском через реку Мая (между Нельканом и Джигдой) и Верхнебуреинском через реку Бурея (на 72 километре между Чегдомыном и поселком Шахтинский).

- Всего этой зимой в регионе планируется запустить 40 зимников. Жителям края спасатели рекомендуют пользоваться только официальными переходами, безопасность которых проверена, - рассказали в правительстве региона.

Протяженность переправы через Бурею - 100 метров. Максимально допустимый вес - 16 тонн. Протяженность дороги через Маю составляет 200 метров. Переправа выдерживает вес до 20 тонн.

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