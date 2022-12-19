Все могло закончиться трагедией: семью из девяти человек спас стук в дверь в ЕАО

Многодетная семья выжила благодаря соседу в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

ЧП произошло ночью в селе Птичник в доме на улице Переселенческой, где проживает многодетная семья. Двое взрослых и семеро детей уже спали, когда кто-то очень громко постучал во входную дверь. Нежданные гости не прекращали шуметь, пока им не удалось разбудить хозяев дома.

Оказалось, что в здании начался пожар. Соседи, которые первыми заметили возгорание, вызвали пожарных и направились будить семью, чтобы те успели выбраться из дома. На часах было 1:57, когда спасатели выехали на место ЧП. В это время родители разбудили детей и отвели их в дом соседей. Бороться с пламенем остался глава семейства, но у него не получалось самостоятельно справиться со стихией. Уже через несколько минут приехали пожарные.

Пожар уничтожил баню и коридор Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- На вызов отправились восемь человек на двух машинах. Так как все жильцы эвакуировались сами, все усилия были направлены на спасение их дома. Остановить распространение огня удалось в коридоре. Жилая часть дома не пострадала. Когда пожар был потушен, семья вернулась к себе, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пламя уничтожило баню, которая была электрифицирована и накануне не топилась. Также сгорел коридор, соединяющий пристройку с домом. Причина и ущерб устанавливаются. Одна из основных версий случившегося - авария на электросети.

Жилая часть дома не пострадала Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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