Индустриальный район Хабаровска преобразился к Новому году Фото: Администрация Хабаровска

В Индустриальном районе полным ходом идет подготовка к Новому году. На территориях рядом с предприятиями и организациями устанавливают ледовые скульптуры и праздничные композиции, а во дворах наряжают елки, делают горки и заливают катки.

- Больше 170 компаний уже украсили фасады зданий и жилых домов. Они развесили баннеры, установили праздничную иллюминацию и неоновые вывески, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Парк имени Юрия Гагарина, где находится основной новогодний городок района, также украсили иллюминацией и полуарками в виде звезд, установили 24-метровую елку, сделали две ледовые горки и две чаши для катания, лабиринт. Темой новогоднего городка стала «Тайна третьей планеты».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.