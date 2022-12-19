Выбирал жертвами пенсионерок: 18-летний хабаровчанин нападал на старушек ради денег

Полиция поймала подозреваемого, напавшего на двух пенсионерок в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

73-летняя женщина шла по Краснореченской домой из магазина, когда на нее сзади напал незнакомец. Он вырвал сумку из рук пенсионерки и скрылся. Пострадавшая сообщила в полицию о нападении. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей. В сумке был тонометр, документы, недорогой телефон и немного денег. Через четыре дня сценарий повторился. У второй жертвы налетчик украл сумку, в который был смартфон за девять тысяч рублей.

Полицейские установили личность и задержали 18-летнего подозреваемого. Парень нигде не работает и не учится. В поле зрения правоохранителей молодой человек попал впервые. По его словам, украденные вещи он продал незнакомым людям на улицах города за четыре тысячи.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в ожидании окончания расследования. Полицейские проверяют информацию о возможной его причастности к другим преступлениям.

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