Хабаровские гимнастки победили на первенстве края Фото: Администрация Хабаровска

Ученики спортшкол и клубов Хабаровска и Комсомольска приняли участие в первенстве Хабаровского края по спортивной гимнастике. Больше 250 спортсменок боролись за право представлять край на соревнованиях среди регионов ДФО. Медали разыгрывались в личном зачете и в групповых упражнениях.

- Если в сентябре-октябре девочки еще допускали ошибки, то на этих соревнованиях показали отточенное мастерство. У нас формируется сильная сборная, которая должна достойно представить Хабаровский край на чемпионате и первенстве Дальнего Востока, - сказала Ольга Борзова, председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

В соревнованиях по программе мастеров спорта первое и второе места заняли воспитанницы хабаровской спортшколы «Олимпия» - Вероника Забродина и Александра Чен. Среди кандидатов в мастера спорта медали также завоевали хабаровчанки Ирина Гуськова, Евгения Колчина и Полина Муратова. По программе первого разряда золото и серебро у гимнасток «Олимпии» - Виктории Ляскиной и Ульяны Болдаковой, бронза у Екатерины Буровой (спортклуб «Грация»).

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.