Морозы до -38 градусов установятся в Хабаровском крае 20 декабря Фото: Иван Макеев

Погода в Хабаровске 20 декабря будет ясной, но морозной. Синоптики прогнозируют ветер до 13 метров в секунду, понижение температуры до -26 ночью и до -20 днем. Вероятность осадков будет низкой.

В Хабаровском крае погода 20 декабря также не будет отличаться обилием снега и ветрами. Только в Тугуро-Чумиканском районе днем ожидается небольшой снег. На остальных территориях края небо будет ясное. Ветер в регионе будет достигать 8-14 метров в секунду, а по побережью Охотского моря - 15-20 метров.

На севере Хабаровского края температура составит от -23 до -28 ночью и от -14 до -19 днем. В центральных районах ночью будет от -21 до -38, днем - от -13 до -28. На севере ожидаются морозы от -24 до -35 ночью и от -4 до -25 градусов днем.

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