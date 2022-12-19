Турнир по быстрым шахматам и блицу прошел в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площадке Межнационального культурного центра «Ариран» состоялся турнир по быстрым шахматам и блицу. За победу боролись 122 участника, младшему из которых в 2022 году исполнилось шесть лет.

- Лучший результат показал Дмитрий Мерц. Он стал чемпионом среди мужчин сразу в двух дисциплинах. Дарья Жекотова из Николаевска выиграла абсолютный зачет в быстрых шахматах, обыграв Дмитрия. Хороший результат показал первоклассник Даниила Каминский. Он стал победителем в блице и быстрых шахматах в старшей возрастной группе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Победители из разных возрастных групп получили денежные призы и новогодние подарки.

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