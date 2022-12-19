Съели 13 собак: стали известны последствия тигриных нападений на села Хабаровского края на прошлой неделе

Всего тигры заходили в населенные пункты 14 раз. Тематическое фото Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Хабаровском крае посчитали, сколько домашних собак съели тигры за прошлую неделю (7-15 декабря). Краснокнижные хищники задавили 13 псов, которые либо свободно бегали по селам, либо сидели на привязи. Всего тигры заходили в населенные пункты 14 раз.

Тигры орудовали в поселке Корфовский и селе Осиновая Речка под Хабаровском, селе Видное и поселке Шумном (Вяземский район). Хищники несколько раз появлялись в Маяке (Нанайский район), Киинске, Катэне, Кие (район имени Лазо).

Наиболее нашумевшие случаи - променад тигра по селу Бичевая (район имени Лазо). Хищник сперва поблуждал по населенному пункту и едва не снес женщину. Затем тигр съел здесь собаку.

Полосатые звери также убили псов в селе Лермонтовка и на кордоне Службы по охране животного мира и ООПТ (Бикинский район). Об этом сообщили в пресс-службе управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна