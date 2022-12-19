Вспышка бешенства собак зафиксирована в Хабаровском крае
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
17 декабря оперативный дежурный ГОЧС передал информацию в Хабаровскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных о том, что к ним поступило сообщение от владельца собак о внезапной смерти животных. По словам мужчины, питомцы незадолго до этого внезапно стали агрессивными.
- 18 декабря специалисты станции изъяли трупы собак у владельца, отобрали пробы для исследования на бешенство и отправили в Хабаровск. Трупы сожгли, место гибели животных продезинфицировано, - рассказали в КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных».
Специалисты станции также провели разъяснительную работу с хозяином собак.
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