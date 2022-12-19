50-тысячный пассажир «ХабАвиа» получил сертификат на бесплатный перелет Фото: пресс-служба «ХабАвиа»

В компании «Хабаровские авиалинии» назвали имя пассажира, который получил сертификат на бесплатные перелеты, став 50-тысячным пассажиром в 2022 году. Победителем акции оказался житель Аяна Константин Бахтушкин. 19 декабря он зарегистрировался на рейс 403 из Хабаровска в Аян, тем самым став обладателем сертификата на бесплатный перелет в обе стороны на этом маршруте.

- Живу в Аяне, периодически летаю в Хабаровск. Сейчас здесь был в командировке. Возвращаюсь домой с подарками к Новому году. Купил новый телевизор, сыну - клюшку. И вот новый сюрприз - сертификат на два бесплатных авиабилета, - рассказал Константин Бахтушкин.

Сертификат Константину вручила Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

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