49 проектов ТОС получат финансирование в 2023 году в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В 2023 году финансирование на реализацию проектов получат 49 хабаровских территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Из регионального бюджета на это выделят 35,9 миллиона рублей, еще 28,6 миллиона - собственные средства жителей краевой столицы.
- 19 проектов будет реализовано в Индустриальном районе, по восемь в Железнодорожном и Центральном, по семь в Кировском и Краснофлотском. В основном это спортивные и детские площадки, системы видеонаблюдения, мусоросборники, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Также хабаровские ТОСы смогут поучаствовать в городском конкурсе, который стартует в январе 2023 года.
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