Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии Хабаровска сообщили о волне ОРВИ, которая наблюдается в последние недели. Заболеваемость в краевой столице резко выросла. В 29 школах города на карантин закрыто 132 класса, а в детсадах не работают 97 групп.

- Если вы чувствуете недомогание, то необходимо соблюдать постельный режим и пить много воды. Подойдут кипяченая вода, клюквенный или брусничный морсы, несладкий чай с лимоном, - посоветовали хабаровчанам в администрации города.

Напомним, в конце прошлой недели краевой Роспотребнадзор сообщал о превышении эпидпорога в городе на 95,5%. Кроме ОРВИ в Хабаровске регистрируют новые случаи гриппа, поэтому жителям рекомендуют носить маски, держать социальную дистанцию и чаще мыть руки, чтобы защититься от болезни.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.