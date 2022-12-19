Вытащил телефон у всех на виду: карманника поймали в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Не обнаружила в сумке смартфон жительница Хабаровска. Выяснилось, что гаджет за 25 тысяч рублей вытащил один из посетителей магазина, в который заходила женщина.

Женщина уже села в автобус и потянулась за гаджетом, но его на месте не оказалось. Она сразу же вспомнила, что по пути на остановку зашла в торговый павильон. Тут все и сошлось в голове пострадавшей. Она поняла, что кто-то залез к ней в сумку, пока она была увлечена покупками.

- Женщина стояла в очереди. Сумку она поставила на холодильный ларь с товаром. Подозреваемый находился в очереди следом за ней. Чтобы никто ничего не заметил, он положил на сумку полиэтиленовый пакет. Пока женщина отвлеклась на выбор продуктов, мужчина похитил телефон и быстро ушел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого оперативно нашли. Им оказался 38-летний опытный карманник. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен по стражу.

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