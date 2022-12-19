Мэр Хабаровска подведет инвестиционные итоги года
Фото: Администрация Хабаровска
Уже в грядущую среду, 21 декабря, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступит с инвестиционным посланием.
Градоначальник расскажет о главных итогах 2022 года, а также озвучит перспективы и задачи инвестиционного развития Хабаровска на 2023 год. Послание прозвучит на телеканале «Хабаровск».
Кроме того, в обсуждении социально-экономических показателей примут участие советник губернатора Хабаровского края Андрей Веретенников и зампред совета по предпринимательству при мэре Александр Максименко.
Начало эфира в 19:30. Помимо трансляции на телеканале, послание можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Хабаровска.
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