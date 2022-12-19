Мэр Хабаровска подведет инвестиционные итоги года Фото: Администрация Хабаровска

Уже в грядущую среду, 21 декабря, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступит с инвестиционным посланием.

Градоначальник расскажет о главных итогах 2022 года, а также озвучит перспективы и задачи инвестиционного развития Хабаровска на 2023 год. Послание прозвучит на телеканале «Хабаровск».

Кроме того, в обсуждении социально-экономических показателей примут участие советник губернатора Хабаровского края Андрей Веретенников и зампред совета по предпринимательству при мэре Александр Максименко.

Начало эфира в 19:30. Помимо трансляции на телеканале, послание можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.