Дальневосточную ипотеку оформили более трех тысяч жителей Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2022 год «Дальневосточной ипотекой» воспользовались более трех тысяч жителей Хабаровского края. Это самая востребованная программа в регионе, всего было заключено договоров на сумму более 14,1 миллиарда рублей.

- Перечень участников программы в 2022 году был расширен, она распространилась на врачей и педагогов, проработавших на территории ДФО не менее пяти лет. Кроме того, взять такую ипотеку могут граждане, вынужденные переехать из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик и получившие гражданство России, - рассказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Программа ипотеки предусматривает получение кредита по ставке два процента как на покупку квартиры, так и на строительство дома. При последнем варианте условия программы можно объединить с проектом «Дом дальневосточника», снизив процентную ставку еще на четыре пункта. Это также применимо к пользователям программы «Дальневосточный гектар».

«Дальневосточную ипотеку» продлили до конца 2030 года. На реализацию выделили около 70 миллиардов рублей. Планируется, что ей еще воспользуются не менее 20 тысяч жителей Хабаровского края.

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