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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 23:06

Напоил до забвения: женщина лишилась сотен тысяч рублей за один вечер в Магадане

Мужчина украл у знакомой 220 тысяч рублей в Магадане
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина украл у знакомой 220 тысяч рублей в Магадане

Мужчина украл у знакомой 220 тысяч рублей в Магадане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посиделки со знакомым обернулись для жительницы Магадана потерей. Проверив банковский счет на следующий день, женщина ужаснулась. Сотни тысяч рублей, которые еще накануне лежали на карте, бесследно испарились.

64-летняя жительница Магадана пришла в гости к 33-летнему знакомому. Находясь вдвоем в квартире, они выпивали и разговаривали на разные темы. В какой-то момент женщина потеряла бдительность. Тогда хозяин квартиры взял ее телефон, зашел в мобильный банкинг и перевел на свой счет 220 тысяч рублей.

- На мужчину завели уголовное дело за кражу денег с банковского счета, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Обвиняемому теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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