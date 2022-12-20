Напоил до забвения: женщина лишилась сотен тысяч рублей за один вечер в Магадане

Мужчина украл у знакомой 220 тысяч рублей в Магадане
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посиделки со знакомым обернулись для жительницы Магадана потерей. Проверив банковский счет на следующий день, женщина ужаснулась. Сотни тысяч рублей, которые еще накануне лежали на карте, бесследно испарились.
64-летняя жительница Магадана пришла в гости к 33-летнему знакомому. Находясь вдвоем в квартире, они выпивали и разговаривали на разные темы. В какой-то момент женщина потеряла бдительность. Тогда хозяин квартиры взял ее телефон, зашел в мобильный банкинг и перевел на свой счет 220 тысяч рублей.
- На мужчину завели уголовное дело за кражу денег с банковского счета, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Обвиняемому теперь грозит до шести лет лишения свободы.
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