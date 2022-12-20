Осталась без крыши и денег: медсестра продала квартиру, чтобы поймать мошенников в Хабаровске

Мошенники оставили медсестру без квартиры и денег в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Медсестра из Хабаровска обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера и попросили о помощи в разоблачении мошенников. По словам собеседника, группа аферистов оформляет кредиты на других людей. Оказалось, что преступники попытались взять заем и от имени хабаровчанки.

Позже с женщиной связались «ответственные специалисты разных банков». Они убедили ее, что для задержания мошенников нужно отследить всю цепочку перемещения денег. Для этого была необходима крупная сумма, которой у медсестры не оказалось. Но это не оттолкнуло звонивших. Они убедили хабаровчанку продать свою квартиру.

- Введенная в заблуждение, потерпевшая продала свое единственное жилье за три миллиона рублей. После она перевела всю сумму на номера разных банковских карт. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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