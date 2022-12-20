Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание оперштаба под председательством губернатора Михаила Дегтярева. Участники обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) и основные проблемы отрасли.

- Развитие АПК способно обеспечить продовольственную безопасность. Поэтому решение проблемы сокращения поголовья и посевных площадей - один из приоритетов в работе краевого минсельхоза, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2022 году объем посевных площадей увеличен на 1,7 тысячи гектаров. Производство молока выросло на 20-24%. За год в оборот введено 1,8 тысячи гектаров земель, которые будут использованы под посевную.

Положительная динамика во многом обусловлена мерами государственной поддержки. Правительство вводит новые субсидии и гранты, которые помогают предпринимателям развиваться и увеличивать объемы производства.

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