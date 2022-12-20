Развитие Индустриального района обсудили в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло аппаратное совещание, на котором выступила глава Индустриального района Мария Матаева. Она рассказала о достижениях, которых удалось достичь за этот год. Среди них - благоустройство территорий и мест для отдыха жителей, создание ТОСов, всесторонняя поддержка семей мобилизованных и другое. Уже введены в эксплуатацию третья очередь ЖК «Петроглиф Парк» с пристроенным детсадом, многоквартирный дом в микрорайоне «Строитель».

Глава районного комитета также рассказала о новых объектах и планах. Уже начато возведение спортобъекта по улице Юнгов и школы в микрорайоне «Строитель». Будет сдан инфекционный корпус детской больницы имени Пиотровича и завершена газификация Пятой площадки.

Мария Матаева обратилась к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку с просьбой поспособствовать организации строительства центров для молодежи, бассейнов, установки светофоров на перекрестках Вахова - Сысоева и Пионерской - Сысоева, реконструкции бывшего Дома офицеров, установки воркаут-площадок. Глава города сказал, что учтет все пожелания.

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