«Он находился на грани жизни и смерти»: рыбака с сильным обморожением эвакуировали в Хабаровск

Мужчину с сильным обморожением эвакуировали с Амура хабаровские спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 декабря два приятеля отправились на рыбалку на остров Дачный. В районе Уборевича они вышли на лед, дошли до левого берега и устроили привал. Под вечер один из мужчин решил, что пора идти домой. Его 30-летний товарищ отказался возвращаться из-за хорошего клева. Поэтому он остался, в то время как второй рыбак отправился обратно.

Вернувшийся хабаровчанин спустя время узнал, что его знакомый так и не пришел домой. Вечером он решил позвонить на «112». Вызов передали спасателям, которые сразу отправились на поиски мужчины. Его с сильным обморожением нашли на острове.

- Рыбак был еще в сознании, но находился практически между жизнью и смертью. Вернуться сам он уже точно бы не смог. Одет человек был легко, а костер давно потух. Мы оказали ему первую помощь, сразу вызвали бригаду врачей и приступили к эвакуации. Небольшую часть пути мужчина попытался пройти сам, но затем мы его несли на носилках, - сказал Сергей Мельников, начальник поисково-спасательной группы.

На берегу хабаровчанина встретила бригада медиков. Его в тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.