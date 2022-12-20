Инспекторы «Заповедного Приамурья» вышли на охрану елок от браконьеров в Хабаровском крае

Инспекторы «Заповедного Приамурья» вышли на охрану елок от браконьеров Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Желание сэкономить на покупке елки к Новому году заводит некоторых жителей края в лес, куда те отправляются, чтобы срубить дерево. В связи с этим инспекторы всех территорий «Заповедного Приамурья» усилили охрану насаждений, чтобы защитить растения от браконьеров.

В рамках экологической кампании «Ель» сотрудники Комсомольского заповедника дежурят в природном дендрарии «Силинский лес». В Хехцирском заказнике госинспекторы поймали браконьеров с поличным, когда те пытались срубить елку, а другую группу нарушителей застали за сбором веток с пихт.

Сотрудники «Заповедного Приамурья» напоминают жителям Хабаровского края, что за браконьерство грозят немалые штрафы и даже уголовная ответственность.

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