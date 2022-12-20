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НовостиОбщество20 декабря 2022 2:38

Аграрии Хабаровского края получат господдержку на покупку техники

Правительство России выделит дополнительные средства сельхозпроизводителям
Александра ЯВИЩЕНКО
Аграрии Хабаровского края получат господдержку на покупку техники

Аграрии Хабаровского края получат господдержку на покупку техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022-2023 годах правительство страны выделит 10 миллиардов рублей из федерального бюджета для поддержки льготного лизинга сельхозтехники. Деньги поступят в уставный капитал компании «Росагролизинг», которая является одним из основных поставщиков отрасли. Суммы хватит на покупку около 1,7 тысячи спецмашин.

- Нашим аграриям с 2021 года из краевого бюджета возмещается до 50% лизинговых платежей. В этом году сумма составила 26,8 миллиона, - сказал Вячеслав Федоров, представитель минсельхоза Хабаровского края.

Господдержка поможет сохранить темпы модернизации предприятий, увеличить объемы производства, обеспечить продовольственную безопасность регионов и страны. Планируется, что в 2023 году краевым аграриям будет дважды предоставлена субсидия, в том числе, чтобы пополнить запасы оборотных средств к началу посевного сезона.

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