Аграрии Хабаровского края получат господдержку на покупку техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022-2023 годах правительство страны выделит 10 миллиардов рублей из федерального бюджета для поддержки льготного лизинга сельхозтехники. Деньги поступят в уставный капитал компании «Росагролизинг», которая является одним из основных поставщиков отрасли. Суммы хватит на покупку около 1,7 тысячи спецмашин.

- Нашим аграриям с 2021 года из краевого бюджета возмещается до 50% лизинговых платежей. В этом году сумма составила 26,8 миллиона, - сказал Вячеслав Федоров, представитель минсельхоза Хабаровского края.

Господдержка поможет сохранить темпы модернизации предприятий, увеличить объемы производства, обеспечить продовольственную безопасность регионов и страны. Планируется, что в 2023 году краевым аграриям будет дважды предоставлена субсидия, в том числе, чтобы пополнить запасы оборотных средств к началу посевного сезона.

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