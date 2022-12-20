Борьба с терроризмом, коррупцией и наркоторговлей: УФСБ по Магаданской области подвело итоги работы за 2022 год

В Управлении ФСБ по Магаданской области рассказали о результатах работы за 2022 год
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сотрудники УФСБ России по Магаданской области за год раскрыли десятки дел и привлекли к ответственности множество преступников. Среди самых громких дел в этом году - предотвращение террористического акта, который готовил житель Магадана. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Еще двое жителей Магадана были признаны виновными и понесли наказание за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности.
- Из незаконного оборота изъято около 29 килограммов драгметаллов, пять человек осуждены за нелегальную торговлю. Пять человек привлечены к ответственности за коррупцию. Среди них - сотрудники органов госвласти региона, территориальных федеральных структур и банковской сферы, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.
В государственный бюджет поступило больше 130 миллионов рублей от незаконной деятельности. Из нелегального оборота изъято больше полутора килограммов наркотиков и психотропных веществ, перекрыты каналы поставки запрещенных веществ.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru