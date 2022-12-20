Двух пострадавших в смертельном ДТП с автобусом перевели в отделение из реанимации Фото: Прокуратура Хабаровского края

Авария с автобусом, которая произошла 16 декабря недалеко от села Троицкое, сразу унесла жизни шестерых человек. Позже скончались еще двое. 22 пассажира, которые получили травмы разной степени тяжести, были доставлены в Троицкую Центральную районную больницу, а после - санбортом в краевые медучреждения. Несколько человек долгое время находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 20 декабря стало известно, что двух пациентов перевели в стационар.

- В больнице имени Владимирцева находится восемь пациентов, из них три в реанимации, три в нейрохирургическом отделении и два в травматологическом. В больнице №1 имени Сергеева в отделении торакальной хирургии лежат три пациента. Их состояние средней степени тяжести, стабильное, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Всего на амбулаторном лечении находится 11 пациентов и еще столько же в условиях стационара.

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