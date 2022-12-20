Молодые энергетики Хабаровской генерации презентовали проекты модернизации производства

На базе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в группу «РусГидро») прошел двухдневный молодежный слет. Всего в нем приняли участие 26 человек со всего Хабаровского края.

Для участников была подготовлена насыщенная программа - интеллектуальные игры, экскурсии, обсуждение важных вопросов. Каждая команда презентовала свой проект по модернизации производства.

Например, команда Амурской ТЭЦ-1 предложила проект по созданию комнаты для психологической разгрузки сотрудников. В таком помещении предлагается создать комфортную температуру и влажность воздуха, воспроизводить расслабляющую музыку, а также установить несколько тренажеров для снятия напряжения. Как отмечают авторы проекта, основная цель - снять напряжение с оперативного персонала, занятого на опасном производстве.

Команда Хабаровской ТЭЦ-3 предложила проект модернизации системы гидрозолоудаления, который позволит снизить количество зимних аварий, а также позволит экономить средства предприятия. Молодежь Хабаровской ТЭЦ-1 презентовала проект модернизации градирни. Команда ТЭЦ города Советская Гавань рассказала о возможности печатать необходимые детали на 3D-принтере. Специалист ХТЭЦ-2 выступила с проектом по созданию современного класса для обучения персонала, оснащенного новым оборудованием. Все презентации получили высокую оценку экспертов.

«Самое главное здесь - вовлеченность нашего персонала в те проблемы, которые существуют на их предприятиях. Молодежь показывает готовность к их решению, погружение в вопросы и их тщательную проработку», - рассказал главный инженер Хабаровской генерации Владимир Лариков.

Все проекты получили высокую оценку экспертов. Самые лучшие идеи направлены на доработку для дальнейшей презентации на техсовете АО «ДГК».