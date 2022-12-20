Четверых лидеров «Свидетелей Иеговы»* осудили в Биробиджане

Четверо жителей Биробиджана создали религиозное собрание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо жителей Биробиджана создали религиозное собрание, чтобы нести в люди вероучения «Свидетелей Иеговы»*. При этом они знали, что организация запрещена в РФ Верховным судом. Но им даже удалось собрать пожертвования.

«Свидетели Иеговы»* были запрещены в России в 2017 году. Организацию признали экстремистской и ликвидировали все ее юридические лица. Но в Биробиджане формальное устранение конторы не привело к фактическому прекращению ее работы.

Четверых лидеров организации задержали. В их кассе нашли более 401 тысячи рублей пожертвований. Троим вменили статью «Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности». Тех троих, кто собирал пожертвования, обвинили в сборе средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.

Одного деятеля отправили на шесть лет и шесть месяцев в колонию, еще двоим дали по семь лет лишения свободы. Четвертый поплатился за сбор пожертвований и был осужден на три года и шесть месяцев колонии. Все будут отбывать наказание в ИК общего режима, сообщили в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Осужденные имеют право обжаловать приговоры в апелляционном порядке в суде Еврейской автономной области.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.