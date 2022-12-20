«Одно окно» открыли бизнесу для подключения к инженерным сетям в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

На базе хабаровского «Водоканала» запустили новый сервис для инвесторов - «Одно окно». Через него предприниматели могут подключиться к инженерным сетям: тепло- и водоснабжению, электричеству. Раньше бизнесменам нужно было обращаться в каждую организацию отдельно.

- Создание центра «Одного окна» - шаг к повышению инвестиционной привлекательности края. Следующим этапом будет цифровая трансформация. Подавать заявку на подключение к сетям можно будет в электронном формате, - сказал Антон Марков, представитель министерства ЖКХ Хабаровского края.

Для обслуживания предпринимателей на предприятии сейчас работает единый центр. Специалисты помогают в заполнении документов.

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