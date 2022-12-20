Больше тысячи «Дальневосточных гектаров» получили жители Хабаровского края в 2022 году Фото: Олеся КУВАТОВА

В министерстве имущества Хабаровского края подвели итоги реализации программы «Дальневосточный гектар». В 2022 году план был перевыполнен почти на 35%. Жители региона получили больше тысячи участков.

- Программа «Дальневосточный гектар» в регионах ДФО действует с 2016 года. Хабаровский край занимает четвертое место на Дальнем Востоке по числу выданных участков после Приморского края, Республика Саха (Якутия) и Сахалинской области. С 2019 года в регионе было выдано 12,2 тысячи участков, - сказал Никита Матвеев, министр имущества края.

Почти 2,6 тысячи человек уже стали собственниками земель, полученных по программе. Еще около 280 жителей края заключили договоры на долгосрочную аренду.

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