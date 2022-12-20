Лучше пересидеть дома: новый мощный циклон надвигается на Хабаровский край

Метель и штормовой ветер сменят крепкие морозы в Хабаровском крае 22-24 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики обещают резкую смену погоды в ближайший четверг. Вместо сильных морозов в край придут штормовой ветер и снегопады. На этот раз циклон затронет в основном центральную и южную части региона. Снегопады будут идти с 22 по 24 декабря. Местами осадки будут очень сильные. Ветер усилится. Его скорость, особенно по долинам рек, будет достигать 19-24 метров в секунду, что приравнивается к шторму. Несмотря на ветер и метели, температура воздуха повысится в среднем на 7-10 градусов.

- Опасные метеоусловия могут серьезно осложнить обстановку на дорогах, вызвать сбои транспортного сообщения, спровоцировать аварии на объектах энергоснабжения и ЖКХ, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Аварийные, спасательные и дорожные службы уже готовятся оперативно реагировать на возможные происшествия, вызванные циклоном.

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