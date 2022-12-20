Два человека погибли при пожаре в Троицком Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранним утром 20 декабря в Троицком загорелся частный дом на Первомайской. Около 5 утра на месте уже работали пожарные, к приезду которых строение было полностью охвачено огнем. У спасателей не было времени проверить, есть ли внутри люди.

- Пожар был полностью ликвидирован к девяти утра. При разборке конструкций в пристройке к дому было обнаружено двое людей без признаков жизни, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что еще один человек обратился в больницу села с сильными ожогами. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние дома и пристройки. Дело о пожаре с погибшими передано в следственный комитет. Сотрудники установят личности погибших и пострадавшего. Причины произошедшего устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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