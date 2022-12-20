Знала, где лежат деньги: комсомольчанка обокрала бывшего начальника

Женщина обокрала магазин в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний бизнесмен обратился в полицию с заявлением о краже выручки из магазина. Деньги лежали в тумбочке за прилавком. Там находилось 37 тысяч, которые удалось заработать за выходные. Во время следствия правоохранители задержали подозреваемую - 42-летнюю бывшую работницу магазина.

- Женщина раньше не привлекалась к ответственности. Она знала, где хранятся деньги. Кроме того, у нее был дубликат ключа от ящика тумбы. Вечером она проникла в помещение, открыла замок и забрала выручку, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она ожидает окончания следствия под подпиской о невыезде.

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