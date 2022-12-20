Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 21 декабря
Фото: Правительство Хабаровского края
Погода в Хабаровском крае 21 декабря даст возможность немного передохнуть после крепких морозов и сильных ветров. В среду ожидается небольшое потепление. Вместе с повышением температур утихнут и ветра. Осадков в регионе также не ожидается.
На юге края 21 декабря ночью будет от -23 до -28, а днем от -12 до -17 градусов. В центральной части региона температура воздуха будет колебаться от -37 ночью до -10 днем. В северных районах ожидается от -6 до -35 ночью и от -3 до -25 днем.
В Хабаровске 21 декабря синоптики не обещают осадков. Ветер достигнет скорости 4-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -23 до -25, а днем от -15 до -17 градусов.
Напомним, новый циклон с метелью и сильными ветрами ожидается в Хабаровском крае уже 22 декабря. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в регионе около трех дней.
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