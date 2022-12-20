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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:03

Затишье перед бурей: жителей Хабаровского края обнадежили временным потеплением 21 декабря

Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 21 декабря
Александра ЯВИЩЕНКО
Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 21 декабря

Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 21 декабря

Фото: Правительство Хабаровского края

Погода в Хабаровском крае 21 декабря даст возможность немного передохнуть после крепких морозов и сильных ветров. В среду ожидается небольшое потепление. Вместе с повышением температур утихнут и ветра. Осадков в регионе также не ожидается.

На юге края 21 декабря ночью будет от -23 до -28, а днем от -12 до -17 градусов. В центральной части региона температура воздуха будет колебаться от -37 ночью до -10 днем. В северных районах ожидается от -6 до -35 ночью и от -3 до -25 днем.

В Хабаровске 21 декабря синоптики не обещают осадков. Ветер достигнет скорости 4-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -23 до -25, а днем от -15 до -17 градусов.

Напомним, новый циклон с метелью и сильными ветрами ожидается в Хабаровском крае уже 22 декабря. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в регионе около трех дней.

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