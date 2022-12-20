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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:17

Главную новогоднюю елку Комсомольска откроют на Театральной площади 23 декабря

В пятницу для жителей Города юности устроят небольшое представление
Александра ЯВИЩЕНКО
Главную новогоднюю елку Комсомольска откроют на Театральной площади 23 декабря

Главную новогоднюю елку Комсомольска откроют на Театральной площади 23 декабря

Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

23 декабря в 18:00 состоится открытие главной новогодней елки в Комсомольске-на-Амуре. Ее установили на Театральной площади. Здесь же в пятницу пройдет 30-минутное мероприятие, в конце которого на елке зажгутся праздничные огни.

- Гостей праздника встретит Дед Мороз со Снегурочкой и мэр города Александр Жорник. В этом году на церемонии открытия новогоднего городка не будет фейерверка, - рассказали в администрации Комсомольска.

Для гостей будет организована парковка у драмтеатра. Въезд на нее будет открыт со стороны Интернационального проспекта. Заезд на парковку со стороны перекрестка Аллея Труда - проспект Первостроителей будет перекрыт.

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