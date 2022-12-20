Главную новогоднюю елку Комсомольска откроют на Театральной площади 23 декабря Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

23 декабря в 18:00 состоится открытие главной новогодней елки в Комсомольске-на-Амуре. Ее установили на Театральной площади. Здесь же в пятницу пройдет 30-минутное мероприятие, в конце которого на елке зажгутся праздничные огни.

- Гостей праздника встретит Дед Мороз со Снегурочкой и мэр города Александр Жорник. В этом году на церемонии открытия новогоднего городка не будет фейерверка, - рассказали в администрации Комсомольска.

Для гостей будет организована парковка у драмтеатра. Въезд на нее будет открыт со стороны Интернационального проспекта. Заезд на парковку со стороны перекрестка Аллея Труда - проспект Первостроителей будет перекрыт.

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