Хотел растоптать улики: полицейские задержали мужчину из-за странного поведения в ЕАО

Хабаровчанин пытался избавиться от наркотиков на глазах у полицейских Фото: УМВД России по ЕАО

Сотрудники ДПС сообщили в отдел полиции о подозрительном мужчине, который перевозил в междугороднем автобусе в районе поселка Николаевка четыре шприца с веществом темно-зеленого цвета. Его задержали и доставили в участок.

Мужчина привлек к себе внимание правоохранителей, когда при виде представителей власти вышел из автобуса, бросил на землю пакет с неизвестным содержимым и начал его растаптывать. Но сделать это у него не получилось. Пакет вместе со шприцами забрали на экспертизу.

- Содержимым оказалось гашишное масло весом почти 46 граммов, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Задержанным оказался 34-летний житель Хабаровска, который гостил у бабушки в Биробиджане. В день задержания он возвращался домой. По его словам, он нашел шприцы на ж/д вокзале и решил их оставить для личного употребления.

Сейчас мужчина находится под наблюдением полиции. Ему может грозить лишение свободы на 10 лет за незаконное хранение и перевозку наркотиков.

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