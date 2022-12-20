Оказалась в ловушке за забором: женщина не смогла выйти из дома после работы грейдера в Магадане

Женщина оказалась заблокирована глыбами льда на своем участке в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В службу спасения Магадана позвонила местная жительница. Она сказала, что не может выйти из частного дома, расположенного на Широкой. Женщина оказалась заблокирована грудами льда, которые оставил грейдер после чистки дорог от снежного наката.

- Техника засыпала тротуар и калитку тяжелыми кусками укатанного снега, из-за чего женщина не смогла выбраться со своего участка, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасатели быстро прибыли на вызов. Оценив ситуацию, они вручную лопатами расчистили выход с заблокированного участка. Вызволенная снежная пленница поблагодарила спасателей за помощь.

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