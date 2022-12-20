Экстренно везли ребенка в больницу: скорая попала в ДТП в Хабаровске, двое пострадали

Авария случилась в 14:53 а районе дома №49 по Краснореченской улице Фото: Иван ВИСЛОВ

Карета скорой помощи попала в аварию в Индустриальном районе Хабаровска. Предварительно, спецмашина везла маленького пациента в больницу. Внезапно перед скорой появилась иномарка.

Авария случилась в 14:53 в районе дома №49 по Краснореченской улице. Скорая везла в больницу годовалую девочку. Малышке срочно требовалась помощь врачей, поэтому спецмашина ехала со включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Но водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу карете. Скорая и иномарка столкнулись, от удара спецмашину отбросило на Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП фельдшер получил ушиб колена, ребенку показано исключить сотрясение головного мозга.

- Напоминаем, что спецтранспорту, особенно со включенными спецсигналами, необходимо уступать дорогу. Будьте внимательны во время движения, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в краевом управлении ГИБДД.

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