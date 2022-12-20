В Хабаровском крае за неделю в два раза увеличилось число вызовов скорой помощи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в связи с со сложной эпидемиологической ситуацией медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы. Как сообщает краевое правительство, за последние две недели число вызовов скорой помощи увеличилось в два раза. За день поступает порядка 1100 звонков, а это на 400 больше, чем в обычное время.

Скорая приезжает ко всем, независимо от симптомов, но в порядке очередности. В первую очередь бригады приезжают на экстренные случаи, в их числе ДТП, травмы, маленькие дети.

- Нагрузка на бригады значительно увеличилась, раньше за сутки бригада выполняла 12-15 вызовов, сейчас более 30. Медицинские работники также болеют, тем не менее около 50-52 бригад выходит на дежурство каждый день. Диспетчеры работают в усиленном режиме, более 50 процентов всех вызовов приходится к больным, у которых повышена температура, - рассказали в скорой помощи Хабаровска.

Отметим, в регионе с 19 декабря введены ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом. В крае отменены массовые мероприятия. Группы в садах и классы в школах закрывают на карантин.

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