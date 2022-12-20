В Хабаровском крае собрано 40 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жители Хабаровского края за последние три месяца принесли в пункты сбора порядка 40 тонн гуманитарной помощи. Продукты, вещи, предметы первой необходимости и обмундирование предназначаются для самих военнослужащих, отправленных в зону проведения спецоперации, а также для их семей и для жителей освобожденных территорий.

Гуманитарную помощь оказывают в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, всего в регионе работает 104 пункта сбора помощи в Хабаровске, Комсомольске и еще 15 районах. Об этом сообщили в правительстве края.

В районах края с началом СВО было организовано большое количество волонтерских движений. В Хабаровске активисты открыли группу «Золотые руки ангела». Здесь неравнодушные жители города шьют пятиточечники и эвакуационные носилки для военнослужащих. Также в городе отшивают флисовые балаклавы, термобелье и другие предметы обмундирования.

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