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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:14

Самолет врезался в спецмашину в аэропорту Магадана

У воздушного судна повреждено крыло
Оксана ШЕМЕТОВА
Самолет врезался в спецмашину в аэропорту Магадана

Самолет врезался в спецмашину в аэропорту Магадана

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В аэропорту Магадана самолет врезался в спецмашину бортового обслуживания. Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, инцидент произошел 19 декабря, в результате столкновения у воздушного судна было повреждено крыло. Самолет Ан-24 компании «ИрАэро» готовился к полету по маршруту Магадан - Кепервеем. Пассажиров отправили другим бортом.

- В результате столкновения повреждено левое крыло самолета. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне, задержка составила 1,5 часа, - рассказали в ведомстве.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. По ее результатам и в случае нарушений будут приняты соответствующие меры и выявлены виновные лица.

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