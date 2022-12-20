Самолет врезался в спецмашину в аэропорту Магадана Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В аэропорту Магадана самолет врезался в спецмашину бортового обслуживания. Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, инцидент произошел 19 декабря, в результате столкновения у воздушного судна было повреждено крыло. Самолет Ан-24 компании «ИрАэро» готовился к полету по маршруту Магадан - Кепервеем. Пассажиров отправили другим бортом.

- В результате столкновения повреждено левое крыло самолета. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне, задержка составила 1,5 часа, - рассказали в ведомстве.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. По ее результатам и в случае нарушений будут приняты соответствующие меры и выявлены виновные лица.

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