Филиал ВГИКа планируют открыть в центре Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Филиал Всероссийского государственного университета кинематографии предложили открыть в центре Хабаровска, на улице Шевченко, 10. Передачу здания в краевую собственность обсудили на заседании комитета по соцвопросам хабаровской городской думы. Сейчас здание находится в управлении 35-й школы.

- Здание является памятником культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1917 году. На сегодняшний день помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности. В нем отсутствуют оборудованные пути эвакуации. Участок также не соответствует пожарным требованиям, - сказал на заседании Вячеслав Чукавин, первый заместитель департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска.

Помещению необходим капремонт, с чем могут возникнуть определенные неудобства. Депутаты пришли к выводу, что здание нужно передать в краевую собственность, чтобы там занялись этим вопросом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.