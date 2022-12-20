В Комсомольске за год создали еще 11 ТОС Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре за уходящий год было создано еще 11 территорий общественного самоуправления. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего на сегодняшний день в районном центре работает 81 такая территория.

- Территориальные общественные самоуправления Города юности активно участвуют в краевом конкурсе проектов ТОС. В этом году 16 проектов от 10 ТОС Комсомольска вошли в число победителей этого конкурса и получили в качестве приза денежные гранты на сумму более 12 миллионов рублей, - рассказали в мэрии.

Выигранные средства пошли на благоустройство дворов, где работают ТОСы. Проекты, которые представляют на конкурсы, обязательно должны включать в себя решения принципиально важных задач по облагораживанию территорий и удовлетворению потребностей людей. Сумма грантов была увеличена, а деньги теперь отправляются в ускоренном режиме.

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