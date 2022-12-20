Двое подростков угнали машину в Магадане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане двое подростков 15 и 16 лет угнали припаркованную машину и катались, пока в ней не кончилось топливо. Двигатель они завели без ключа. Как сообщает СУ СК по Магаданской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
- Предварительно установлено, что днем 15 ноября 2022 года 15-летний и 16-летний приятели, гуляя возле гаражного кооператива, расположенного в областном центре по Марчеканскому переулку, увидели припаркованный автомобиль «ВАЗ 21051» и договорились совершить его угон, - рассказали в ведомстве.
Подростки проникли в машину, завели ее без использования ключа зажигания и поехали кататься по городу. Остановились угонщики только тогда, когда в автомобиле закончилось топливо. Сейчас по делу проводятся следственные действия и собираются доказательства.
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