Михаил Дегтярев о дефиците лекарств: «Минздраву поставлена задача закупиться до Нового года» Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

На базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске стартовала прямая линия главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Одним из первых вопросов, прозвучавших в прямом эфире, стал вопрос о дефиците лекарств в государственных аптеках отдаленных районов региона.

- О проблеме знаю. Минздраву поставлена задача закупиться до Нового года. Мы проанализировали проблему, она хроническая. Коммерческие компании в районы не заходят, а мы не можем всех поддерживать. Создадим краевое акционерное общество, где край будет единственным собственником, и через пополнение капитала будем помогать. В 2023 году мы уже поменяем схему снабжения, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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