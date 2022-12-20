Михаил Дегтярев: «В 2023 году консолидированный бюджет будет более 150 миллиардов рублей» Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

В ходе прямой линии с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прозвучал вопрос о росте бюджета.

- Во-первых, сама экономика Хабаровского края развивается. Я напомню, в 2020 году у нас доход был 20 миллиардов рублей. Во-вторых, это дисциплина. Нам некоторые предприятия за 2019-2020 годы доплатили налогов. Мы здесь в хорошей коммуникации с налоговой службой. В-третьих, некоторые из предприятий вернулись в нашу юрисдикцию. Я это расцениваю как доверие ко мне как к губернатору. Консолидированный бюджет в 2023 году у нас будет более 150 миллиардов рублей. Будем и дальше наращивать развитие нашей экономики, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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