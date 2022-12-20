В Хабаровском крае будут развивать сферу здравоохранения Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

В ходе прямого эфира губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопрос одного из жителей региона о пересадке почки.

- В декабре прошла первая за 16 лет операция по пересадке почки. У нас всего чуть более 400 человек получают гемодиализ и нуждаются в трансплантации. Первая операция была родственная. Мама помогла своему взрослому сыну. Мы будем наращивать такую услугу. Созданы все условия в первой краевой больнице. Закуплено новое оборудование - СКТ, аппараты гемодиализа. Наши врачи прошли переподготовку в Москве в Центре трансплантологии имени В. И. Шумакова. Квалификация подтверждена. Поэтому однозначно будем здесь лидерами, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор подчеркнул, что регион взял курс на то, чтобы стать медицинской столицей Дальнего Востока.

- Проблем везде хватает. Например, кадровые. У нас вырос целевой набор - учатся 190 врачей и почти 650 человек среднего медперсонала. Накануне минздрав согласовал увеличение количества средств на обеспечение программы «Земский фельдшер». И есть уникальная краевая программа по обучению ординаторов и аспирантов. Сейчас 62 человека учатся за краевой счет. Такого в России практически нет - буквально в нескольких регионах, - добавил глава региона.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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