Развитие грузооборота портов Хабаровского края обсудили на прямой линии с Михаилом Дегтяревым

Развитие грузооборота портов обсудили на прямой линии с Михаилом Дегтяревым Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Во время прямой трансляции главы региона Михаила Дегтярева одним из вопросов было увеличение грузооборота местных портов.

- Конечно, мы уступаем Приморскому краю по грузообороту портов, это не обсуждается. Обгоним, однозначно. Я в этом не сомневаюсь, если будем двигаться в том же темпе. А темпы у нас следующие. Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга - вы все знаете об этом. Там плюс 30 миллионов тонн. Уже весной 2025 года начнется нарастающим итогом отгрузка. Это и порт Дальний, где инвесторы планировали построить угольный терминал. Мы эту тему закрыли. Потому что в Заветах Ильича люди были против. Там теперь новый собственник как раз ведет проектирование нового контейнерного терминала. Хороший экологически чистый порт - дело очень нужное и важное для страны. Еще планируется увеличение портов Дальтрансуголь и ВаниноТрансУголь. Надеюсь, в мой первый губернаторский срок мы все успеем, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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